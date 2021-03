In onze reeks 'De stand van de sterren', waarin we de balans opmaken in onze sterrenrestaurants na 1 jaar corona, trekken we vandaag naar Innesto in Houthalen-Helchteren. Chef-kok Koen Verjans en zijn team trokken er na de eerste lockdown al snel de kaart van de take away en met succes. Zo serveert Innesto in de komende paasperiode bijna 700 afhaalmenu's. Maar ook hier klinkt het dat het, samen met de steun van de Vlaamse overheid, de kosten net dekt. Koen Verjans heeft de handen vol met de take away-formule, al kwam de verplichte sluiting aanvankelijk hard aan bij de sterrenchef.