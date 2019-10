Genkse dames haken kerstboom om eenzaamheid te doorbreken

De Sikh-gemeenschap deelde vandaag in Hasselt centrum warme maaltijden, koffie en wafels uit. Het gebaar ligt in het verlengde van hun geloof: goed zijn voor elkaar. Om die reden hebben ze ook speciaal daklozen- en armenorganisaties aangeschreven om hun initiatief kenbaar te maken. Terwijl de Sikhs eten uitdelen, vertellen ze over hun gemeenschap en hun geloof. Het is het tweede jaar op rij dat de Indiërs rondtrekken en in dertien steden halt houden .