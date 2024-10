Genkse getuigt in Florida over orkaan Milton

Het Poorthuys in Bokrijk wordt nieuw leven ingeblazen met twee concepten. Galatea opent een horecazaak in het linkergebouw, waar bezoekers terechtkunnen voor ambachtelijk ijs, Bokrijk-bier,... In het rechtergebouw vestigt ontwerpster Marylène Madou haar creatief huis, met een showroom, een open atelier, textielarchief en modebibliotheek. "We zijn heel blij dat de gebouwen van het Poorthuys opnieuw een volwaardige invulling krijgen, elk heel verschillend, maar beide projecten leggen de nadruk op vakmanschap en kwaliteit, hetgeen Bokrijk versterkt als epicentrum van creativiteit en ambacht", zegt Igor Philtjens, voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk en gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed. Het Poorthuys is in Limburg gekend als toegangspoort tot het Openluchtmuseum. "Onlangs startten er herinrichtingswerken aan de toegangssite aan het Poorthuys. De eerste fase is intussen afgerond. Het wordt een aangenaam ontmoetingsplein waar bezoekers met elkaar kunnen afspreken en verbinden. Een duidelijk en toegankelijk startpunt voor hun bezoek aan het domein, met een directe connectie met het museum. We zijn blij dat we twee partners hebben gevonden die deze visie ook in het Poorthuys zelf kracht zullen bijzetten", gaat voorzitter Igor Philtjens verder.Horecapunt met ambachtelijk aanbodGalatea zal het linkergebouw van het Poorthuys uitbaten. "Het Poorthuys is een van de toegangspoorten van het Openluchtmuseum. We zijn heel blij dat we met Galatea op deze locatie in Bokrijk een horecapunt mogen uitbaten. In onze zaak zal je een wisselend ambachtelijk aanbod vinden, van belegde broodjes en koeken tot ambachtelijk ijs. Die kan je meenemen voor een picknick of met een streekbiertje of frisdrankje op het mooie nieuw aangelegde terras opeten. Bij mooi weer zullen we ook ’s avonds geopend blijven – als het Openluchtmuseum al gesloten is – zodat de mensen na een bezoek aan het museum of bij een avondwandeling door Fietsen door het Water of het Arboretum nog even bij ons kunnen komen ontspannen en napraten", legt Marc Buckinx uit.Creatief huis met educatief randjeOntwerpster Marylène Madou zal het rechtergebouw van het Poorthuys betrekken. Met haar Campus van het Vakmanschap en als aanspreekpunt voor Vakmanschap binnen Vlaanderen, is het geen verrassing dat Marylène zich in Bokrijk vestigt."Het wordt een creatief huis, waar alles rond het merk Marylène Madou samenkomt. Een huis dat bewoonbaar lijkt, met ingerichte kamers. De ruimtes worden van top tot teen met mijn ontwerpen ingekleed, van behangpapier over meubels tot kussens, keukenhanddoeken en servies. Een volledige immersie in het Marylène Madou brand. Het verhaal van Bokrijk wordt ook letterlijk in de ruimte verweven, met handgeschilderde en -getekende prints geïnspireerd op de Bokrijkse fauna en flora, zoals boerderijdieren, veldbloemen, … Het wordt een inspirerende showroom waar we klanten ontvangen en waar events en recepties doorgaan, maar het gaat verder dan dat. Educatie krijgt ook een plaats, met een open atelier, textielarchief en modebibliotheek voor studenten. Ik ben alvast heel enthousiast om aan de slag te gaan," zegt Marylène Madou.