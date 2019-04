Genkse kassierster getuigt hoe ze onder schot werd gehouden door overvaller

De afgelopen weken kreeg politie LRH verschillende meldingen van valse telefoontjes van Microsoft. De politie wil mensen waarschuwen om niet op deze telefoons in te gaan. Wie toch slachtoffer werd van de oplichters, neemt best contact op met de politie. Deze oplichters zijn erop uit om toegang te krijgen tot je computer en hanteren altijd dezelfde werkwijze. Een oplichter contacteert je meestal via je vaste lijn en doet zich voor als een medewerker van Microsoft of een andere computerfirma. Vaak spreken zij gebrekkig Engels. Ze willen je laten geloven dat er een veiligheidsprobleem is met je computer en stellen je vervolgens voor om je computer te ‘beveiligen’. Er wordt gevraagd om de computer op te starten en naar een bepaalde website te surfen. Hierna vragen ze je om een stukje software te downloaden die de oplichter toelaat om je computer over te nemen. Hierdoor kunnen zij allerlei foutmeldingen op je scherm laten verschijnen en vragen ze je om geld om je verder te helpen. De persoon aan de telefoon zal ook proberen om persoonlijke gegevens zoals je bankgegevens te ontfutselen. Dit doen zij door je onder andere betalingen te laten uitvoeren. Ondertussen worden er frauduleuze bankverrichtingen gedaan vanaf je computer. Krijg je een telefoontje van Microsoft? Ga nooit in op dergelijke telefoontjes, maar haak gewoon in. Een medewerker van Microsoft zal je nooit onverwacht contacteren. Maak ook zeker geen (bank)gegevens kenbaar. Noteer, indien mogelijk, het telefoonnummer waarmee ze je bellen en doe aangifte bij de politie. Werd je toch slachtoffer? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk je bank en Card Stop (070 344 344) te verwittigen. Verzamel zoveel mogelijk gegevens (naam en firma van de oplichter, telefoonnummer, taal/accent, handelingen en gebruikte programma's op de computer, eventuele overgemaakte persoonlijke gegevens, prijs en betalingsmethode, ...) en doe aangifte bij de politie.