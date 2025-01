Genkse kunstgallerij brengt expo over opgroeien in appartementen

door Bart Husson

In de Genkse kunstgallerij Uitstalling kan je terecht voor een bijzondere tentoonstelling van kunstenaar Szawel Plociennik. Hij vertelt in zijn werken hoe opgroeien in een groot appartementsgebouw hem tekende als mens. De armoede, het geweld, maar ook het samenhorigheidsgevoel en de drukte vormden hem als kunstenaar. Het mogen dan wel persoonlijke verhalen zijn, het gevoel is volgens Szawel universeel. Want in iedere stad groeien er kinderen op in appartementsgebouwen, ook bij ons. We trekken met de kunstenaar naar het hoogste flatgebouw van Limburg, en dat ligt in Genk.