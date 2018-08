"De aardbeving op Lombok is de grootste ramp op het eiland in 40 jaar." Dat zegt Lieve Ketelslegers die op Lombok was tijdens de aardbeving, die intussen al aan 91 mensen het leven kostte. De aardschok had een kracht van 7 op de schaal van Richter. De Hasseltse zag de paniek bij de lokale bevolking én bij de toeristen. Die proberen intussen massaal Lombok te ontvluchten, maar dat is niet eenvoudig, want alle vluchten zitten vol.