Op het Afro Latino Festival in Genk is de laatste festivaldag pas om vijf uur van start gegaan. Normaal gezien zou die al om één uur vanmiddag gestart zijn maar de beslissing om even te wachten, kwam er na een overleg met de veiligheidsdiensten. Door de grote kans op hevige regenval en hagel wilde de organisatie geen risico's nemen. Wie toch al vanmiddag verscheen op de festivalweide, mocht wel binnen. De optredens waren pas voorzien vanaf zes uur, maar om vijf uur was het gevaar op onweer geweken en ging de laatste festivaldag van start.