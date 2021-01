Kunst in deze donkere kerstdagen kan ook wat warmte opwekken. En zeker als dat in één van onze mijngebouwen loopt. Zo loopt in de Luchtfabriek in Heusden-Zolder tot 10 januari de expo Artikel 27 met als thema 'Verschilligheid'. Bijna 50 kunstenaars, vooral uit Limburg, geven daar een inkijk in hun werken.