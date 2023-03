Genkse proefproject is succes: Limburgse Cegeka levert veiligheidsdrones aan alle Belgische brandweerzones

- Het proefproject met veiligheidsdrones in Genk is een succes. De brandweer zet de toestellen in bij branden en verkeersongevallen en daar bewijzen ze hun nut. Het project wordt nu door Cegeka uitgerold in heel België.- Alle Limburgse filialen van Delhaize in Limburg houden de deuren dicht nadat het sociaal overleg bij Delhaize is uitgedraaid op een sof.- De Limburgse steden en gemeenten verdubbelt aantal leningen om hun geplande investeringen te kunnen financieren. Extra waakzaamheid is nodig om de schuldenlast in toom te houden. - Er komt een fietsbrug over de Grote Ring in Hasselt ter hoogte van hogeschool PXL. De situatie nu is onveilig omdat heel wat studenten er de straat moeten oversteken. - En de allereerste Wijersgastheren en vrouwen studeren af. Ze moeten het natuurgebied De Wijers extra promoten.