Genkse rapper Don Luca lost nieuwe single 'Zwart Goud'

4.500 bezoekers trokken dit weekend naar Sinner's Day. De eerste edities vonden in Hasselt plaats, maar nu verhuisde het festival naar de Limburghal in Genk. Maar het recept bleef hetzelfde: punk en new wave domineren de affiche. Oudere muziekgenres, maar toch wil Sinner's Day geen nostalgiefestival zijn. Er stond dus ook wat jong geweld op het podium en in het publiek.