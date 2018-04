Genkse schepen Ali Çaglar gaat voor vrijspraak bij start proces over vermeende corruptie

Woensdag werd de 8ste flitsmarathon gehouden in ons land. Ook de Limburgse politiezones deden mee. Bij de vorige flitsmarathon bleek de Limburger de zwaarste voet te hebben. Of dat deze keer ook het geval is, is nog niet duidelijk. Dit zijn de voorlopige cijfers van Limburg: Politiezone CARMA De flitswagen werd tussen 6 uur en 21 uur ingezet op acht locaties in Bree, Bocholt, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode. In het totaal passeerden 4122 voertuigen de snelheidsmeter. Ondanks de aangekondigde actie reden 320 of 7,8% van hen toch te snel en mogen deze bestuurders binnenkort een proces-verbaal in de bus verwachten. De zwaarste overtredingen werden vastgesteld op de Lozerweg in Bocholt. Van drie chauffeurs die hier geflitst zijn, wordt het rijbewijs ingetrokken wegens niet aangepaste snelheid. De hoogst gemeten snelheid betrof 139 km/u terwijl de maximaal toegelaten snelheid er 70 km/u bedraagt. Voorts werd er ook op deze locaties geflitst in de politiezone CARMA: Bocholt, Lozerweg: 485 passanten, 106 overtreders, 3 intrekkingen rijbewijs (120, 133, 139 km/u). Bocholt, Lillerbaan: 371 passanten, 27 vaststellingen. Bree, 't Hasseltkiezel: 327 passanten, 16 overtreders. Bree, Opitterkiezel: 894 passanten, 27 vaststellingen. Kinrooi, Breeërweg: 376 passanten, 29 overtreders. Kinrooi, Weertersteenweg: 548 passanten, 43 overtreders. Meeuwen-Gruitrode, Soetebeek: 616 passanten, 15 overtreders. Meeuwen-Gruitrode, Plockroy: 505 passanten, 57 vaststellingen. Politiezone LaMA In totaal werden er 3346 voertuigen gecontroleerd in Lanaken en Maasmechelen en er werden 625 overtredingen vastgesteld. 18,6 procent van de gecontroleerden reed dus te hard. De politie Lanaken-Maasmechelen controleerde de snelheid op 7 controleplaatsen in de zone.