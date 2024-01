Genkse scholen dicht en geen donderdagmarkt

En terwijl wij niet uitgepraat raken over tien centimeter sneeuw, wordt de Truiense Astrid Degraeve iedere ochtend wakker in een landschap dat bedolven is onder een metertje sneeuw bij vriestemperaturen rond min 20 graden. Voor het tweede jaar op rij brengt Degraeve de winter door in het Zweeds dorpje Lannavaara, pal in het hoge noorden. Vorige week was het er nog min 47 graden. De Truiense houdt zich warm houden door sneeuwactiviteiten te organiseren in de prachtige landschappen van Lapland.