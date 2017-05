Genkse scholen willen andersgeaardheid bespreekbaar maken

Kinderen met een zwaardere leer- of gedragsstoornis, zoals autisme en ADHD, kunnen in Limburg niet terecht in de zachte beroepsrichtingen. Denk aan de richtingen 'Voeding-Verzorging' en 'Kantoor-Verkoop'. Maar daar komt vanaf 1 september verandering in, want de Spectrum Scholengroep in Beringen biedt dan als enige in onze provincie de opleiding aan. De vraag is groot. De aanvragen stromen zelfs van over de Limburgse grens binnen.