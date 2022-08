En er zijn nog dieren waarvan het leven verstoord is door de hitte. Op een waterplas in het natuurgebied Negenoord is een massale vissterfte vastgesteld. Veel vissen liggen dood in het water, de levenden komen aan het wateroppervlak naar adem happen. Er moeten nog onderzoek gebeuren door de Vlaamse Milieu Maatschappij, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om een zuurstoftekort. Daarnaast had de overstroming van de Maas vorig jaar ook een groot effect op de plas.