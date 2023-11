De openbaar aanklager vraagt vijf jaar cel voor de 22-jarige man uit Heusden-Zolder die in 2019 brand stichtte waana bij de bluswerken twee brandweermannen het leven lieten. In Hasselt is vanochtend met gespannen zenuwen het proces gestart over de dodelijke brand in Beringen. Een emotionele dag voor de nabestaanden en collega's. De rechter nam uitgebreid de tijd om de brandstichter te verhoren. De 22-jarige man wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken met twee minderjarige vrienden. Het vonnis wordt over een maand verwacht.