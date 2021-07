Het acute overstromingsgevaar is geweken, maar de angst zit er goed in bij de bewoners. In Herk-de-Stad kampen nog steeds enkele huizen met wateroverlast, al is de situatie er wel stabiel. Het waterpeil daalt er zeer langzaam. De hoge waterstanden zorgen ervoor dat de pompen niet kunnen opgestart worden en de afvoer niet kan geregeld worden. Probleem is dat al het water via de Demer moet afgevoerd worden. En vooral in het Brabantse Zichem zijn huizen bedreigd. In Halen zijn de inwoners ondertussen de schade aan het opmeten en aan het opruimen. Maar voor het weekend zijn nieuwe regenbuien aangekondigd. Volgens de burgemeester van Herk-de-Stad, Bert Moyaers, maakt het niet uit waar de regen precies valt. Het water passeert sowieso in Herk-de-Stad, klinkt het.