Genksupporters maken zich klaar voor verplaatsing naar Anderlecht

Ondertussen stromen de eerste supporters toe op het Stadsplein in Genk. Daar staat opnieuw een groot scherm waarop de wedstrijd gevolgd kan worden. Dat scherm is trouwens veel groter dan vorige zondag. Als Genk vanavond al kampioen is, zal de ploeg hier vanavond nog gevierd worden op het podium. Om te voorkomen dat er opnieuw Bengaals vuurwerk wordt binnengesmokkeld, houdt de politie vanavond selectieve veiligheidscontroles.