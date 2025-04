door Margo Ombelets

Mondt de Demer nu uit in de Dijle of de Dijle in de Demer? Voor het 'Genootschap van de dauwende Demer' is het antwoord op die vraag duidelijk. De Demer is op de plaats van de samensmelting in Werchter breder en dus vindt de vereniging van 12 mensen die gepassioneerd zijn door de Demer, dat de Demer de hoofdrivier is.