Geoloog ziet in Voeren beste ondergrond voor Einstein Telescoop

Over een jaar kunnen we in onze provincie fietsen onder de grond in de mergelgroeven in Riemst. In de groeven van de Mathusberg tussen de brug van Vroenhoven en Kanne zal er een fietspad van 350 meter worden aangelegd. Een deel van het fietspad ligt in het donker om de ondergrondse ervaring compleet te maken. De gemeente Riemst heeft een masterplan klaar om de omgeving aan te passen in functie van de nieuwe fietservaring. Zo komen er randparkings om het centrum te vrijwaren én in een eerste fase wordt de kanaalomgeving aangepakt.