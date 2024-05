Door de aanhoudende regen stevenen de boeren in Limburg af op een rampjaar. De grond is gewoonweg te nat om te planten of te bewerken. Voor een aantal gewassen, zoals bijvoorbeeld ajuinen, is het nu al te laat. Die zullen er dit jaar gewoon niet zijn. Als het nog lang blijft regenen, komt de voedselvoorziening in het gedrang. Zo hebben ook de aardappelboeren al twee maanden achterstand opgelopen met het planten van hun aardappelen. Volgens boer Kim Biets uit Gingelom is de situatie zorgwekkend. De aardappeloogst is belangrijk want België is de belangrijkste producent en exporteur van diepgevroren bereide aardappelen in de wereld.