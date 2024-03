Studenten Game Design van de LUCA School of Arts hebben toepassingen ontwikkeld om digitaal in gesprek te gaan met gedeporteerden in de Dossin Kazerne in Mechelen. Ze maakten creatieve spellen die in het museum gebruikt kunnen worden en werken die nu in een testfase uit. Het is de bedoeling dat hun creaties ook écht in de Kazerne gebruikt zullen worden.