door Tine Oyen

Om het lerarentekort op te vangen staan er her en der gepensioneerde leerkrachten voor de klas. Het is vaak een noodoplossing, want vaak springen zij in wanneer een leerkracht last minute uitvalt. Dat is ook zo het geval voor de 64-jarige Eddy Millen. Een jaar geleden ging hij op pensioen, maar geeft sinds 1 september opnieuw wiskunde aan de leerlingen van het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren.