STVV pakte gisteren verdiend een punt tegen AA Gent. De Kanaries konden in de laatste minuten nog een gelijkspel afdwingen. Het was spits Hayashi die in de slotfase scoorde na mistasten van de Gentse doelman Davy Roef. Opnieuw een gelijkspel dus voor de Kanaries. STVV heeft intussen ook al 11 wedstrijden niet meer verloren in de Pro League.