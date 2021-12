In Hoeselt is gisteren een nieuwe soort drugs opgedoken. Het gaat om het drankje ‘Lean’, een mix van hoestdrank met frisdrank of snoep. Deze drug wekt een roes op bij de gebruiker. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst ontdekte het goedje tijdens een verkeerscontrole. Gisterenochtend werd op de Bilzersteenweg in Hoeselt een voertuig uit Oudsbergen uit het verkeer gehaald. De drie inzittenden werden aan een controle onderworpen. Eén van hen bleek een gebruikershoeveelheid speed op zak te hebben. Ook werd er plusminus 1 liter aan stroperige vloeistof in een plastic fles gevonden in de auto. In de buurt werden nog twee gelijkaardige flessen gevonden, die weggegooid waren net voor de controle. De politie besloot daarop tot een huiszoeking over te gaan. Daarbij werden gebruikershoeveelheden cannabis en speed en opnieuw dezelfde stroperige vloeistof gevonden. Ook trof de politie aanmaakproducten voor drugs aan in de woning. Lean Een eerste onderzoek wijst erop dat de verdachte siroop een nieuw soort drugs betreft, met name ‘Lean’. De drug ‘Lean’ die ook bekend staat als 'Purple drank' of 'Syrup', is een drankje dat bestaat uit een hoestdrank gemixt met frisdrank of snoep. De drug bevat onder andere codeïne en promethazine, deze stoffen wekken een roes op bij de gebruiker. De bestuurder van de wagen legde een positieve speekseltest af. Hij mocht meteen zijn rijbewijs voor de duur van 15 dagen inleveren. Omdat hij ook geen geldige verzekering kon voorleggen, werd zijn auto getakeld op vermoeden van niet-verzekering. Op het commissariaat in Bilzen werd de passagier verhoord bij wie de huiszoeking plaatsvond. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor drugsbezit, vermoeden van drugshandel en wapenbezit.