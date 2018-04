Agentschap Natuur en Bos zal het betonpuin in de Schoonbeekse bossen verwijderen. Dat gebeurt na een buurprotest en op vraag van de stad Bilzen. ANB moest eind vorige week al de werken in de Bossen van Schoonbeek stilleggen. Na de belofte van ANB om de gebruikte materialen voor de aanleg van de exploitatiewegen te analyseren, gaat het stadsbestuur nu nog een stap verder. ANB stemt in met de vraag van het schepencollege om het betonpuin voor de bosexploitatiewegen volledig uit de bossen te verwijderen. "Betonpuin hoort niet thuis in een bos“Burgemeester van Bilzen, Frieda Brepoels, bereikte een akkoord met ANB om alles zo spoedig mogelijk te verwijderen een geen verharde wegen meer aan te brengen. "Na de infowandeling van afgelopen vrijdag bleek nog maar eens hoe begaan de buurtbewoners zijn met de bossen. Het is heel duidelijk dat er geen enkel draagvlak is voor de verdere aanleg van de exploitatiewegen zoals ANB dat gepland heeft. Het betonpuin wordt – zelfs na het verwijderen van al het metaal en plastic – ervaren als afval. En dat hoort nu eenmaal niet thuis in een bos,” vertelt bugemeester Frieda Brepoels. Het betonpuin wordt deze week nog opgeruimd. Overleg met buurtbewonersDe stad belooft ook om een dialoog te creeëren tussen ANB en de buurtbewoners. “Ik sprak vrijdag veel mensen die bereid zijn om in dialoog te gaan en mee na te denken over de toekomst van deze plek. We zijn dan ook heel blij dat ANB nu eerst werk wil maken van een beheersplan voor de bossen en dat samen met het stadsbestuur en de inwoners van Schoonbeek. Enkel zo kan er draagvlak komen en krijgt de buurt de kans om haar visie mee te vertalen in een toekomstgerichte aanpak,” vertelt schepen van milieu Veerle Schoenmaekers.