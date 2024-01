Gerecht wil acht verdachten van ontvoering voor assisen

De politie Limburg Regio Hoofdstad kon afgelopen weekend een 32-jarige man oppakken die verdacht wordt van twee winkeldiefstallen in de binnenstad van Hasselt. Een opmerkelijke winkelbediende merkte de verdachte zaterdag op in een winkel in de Koning Albertstraat. Door een goede identiteitsbeschrijving kon de politie de man binnen enkele minuten staande houden in de Hoogstraat. Hij had geen geld op zak, maar was wel aan de haal gegaan met een damesjas. De verdachte bleek illegaal in het land te verblijven. De politie nam de 32-jarige man onmiddellijk mee naar het commissariaat. In zijn reistas werden tevens nieuwe dekbedovertrekken aangetroffen, waarvan de man geen aankoopbewijs kon voorleggen. Alle gestolen goederen ter waarde van €339 werden door de politie in beslag genomen en worden weldra aan de winkels terugbezorgd. De 32-jarige verdachte mocht beschikken, maar de Dienst Vreemdelingenzaken gaf hem het bevel om het grondgebied te verlaten.