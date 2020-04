Gerecht wil onbetaalde coronaboetes innen via belastingen

De 52-jarige man, die zaterdagmiddag zijn 46-jarige vrouw en haar 28-jarige dochter aanviel met een hamer op de Stalsesteenweg in Korpsel, is gisterenavond gearresteerd in Antwerpen. De verdachte werd sinds zaterdag opgespoord voor poging tot moord, nadat hij zijn vrouw en haar dochter aanviel met een hamer. De twee slachtoffers liepen zware hoofdwonden op en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte vluchtte weg waarna de politie een zoektocht organiseerde naar de 52-jarige man. De lokale politie kreeg daarbij de steun van een helikopterteam en een speurhond. Gisterenavond rond 20 uur werd de man ingerekend op het Koningin Astridplein in Antwerpen, in de buurt van het Centraal Station. Hij werd overgedragen aan de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo. De verdachte wordt vandaag in de loop van de voormiddag verhoord door de Beringse speurders. De onderzoeksrechter zal daarna beslissen over zijn eventuele aanhouding.