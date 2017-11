Gerecht zoekt overvaller Delhaize in Genk

De politie is op zoek naar getuigen van een overval in de Delhaize in Genk. Op zaterdag 10 juni 2017 om 17u53, enkele minuten voor sluitingstijd, werd een filiaal van het warenhuis overvallen in de Zaveldriesstraat. De dader kon met een buit van 2300 euro ontsnappen.Een onbekende man stormde 10 juni het warenhuis binnen en onmiddellijk bedreigde hij de kassierster met een handvuurwapen. Hij stoorde zich in het geheel niet aan de klanten die stonden aan te schuiven en eiste de inhoud van de kassa’s. Hij kapte het geld, zo ‘n 2300 euro, in een zwarte tas die hij zelf had meegebracht. De dader werd gefilmd in de winkel maar ook op zijn scooter vlak na de overval. Het is een witte scooter waarvan de nummerplaat afgedekt was met een stuk stof. De dader is ongeveer 1m75 groot en hij was volledig uitgerust in motorkledij. Hij droeg een zwarte motorjas met een opvallend motief op de achterzijde, een zwarte integraalhelm, een bivakmuts en zwarte handschoenen. Meent u de man op de foto's te herkennen, of herkent u het motief op de rugzijde van zijn motorjas, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Discretie wordt verzekerd. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu @politie_zoekt