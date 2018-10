De federale politie is vanochtend binnengevallen bij meerdere topvoetbalclubs in een onderzoek naar financiële fraude en witwassen in het voetbalmilieu. Ook bij KRC Genk is op dit moment een huiszoeking aan de gang. Dat bevestigt KRC Genk aan onze redactie. De club verleent haar volle medewerking aan het onderzoek. Vanmorgen werd voetbalmakelaar Mogi Bayat al opgepakt in het kader van een onderzoek van het federaal parket rond financiële fraude. Ook ex STVV-trainer Ivan Leko is opgepakt voor verhoor. Twee wedstrijden in de Jupiler Pro League worden onderzocht voor matchfixing. Er zouden bij tientallen clubs huiszoekingen gedaan worden in dit onderzoek.