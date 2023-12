door Margo Ombelets

Het assisenproces met het grootst aantal beschuldigden in ons land is afgerond, zonder ook maar één incident. Op voorhand werd er nochtans gedacht dat er heel wat zou mislopen. Volgens gerechtsjournalist Gust Verwerft scoort het proces over de martelmoord een 10 op 10 in de geschiedenis van assisen. En dat is vooral de verdienste van voorzitter Jo Daenen.