Op de gevel van het oudste café in Tongeren staat een grote muurschildering van een duif. De Luikse Adele Renault is een gerenommeerde artieste in het buitenland, voor het eerst verschijnt haar werk in eigen land en die eer gaat naar Tongeren. De muurschildering kadert in het Hip Hub Hooray festival die Euregionale artiesten met elkaar wil verbinden via kunst en cultuur.