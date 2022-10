Gerrit Jan Schaeffer (EnergyVille) over energietransitie: "We staan voor een enorme uitdaging"

Wolven August en Noëlla zijn de voorbije dagen samen met hun kroost op verkenning gegaan buiten de militaire domeinen. Dat meldt Welkom Wolf in een persbericht. De negen welpen, die in april dit jaar zijn geboren, lieten zich voorlopig nog niet buiten het militair terrein filmen. Dat is wel het geval voor de ouders en de twee jaarlingen geboren in april 2021. Bekijk hier de nieuwe beelden. Welkom Wolf kreeg meldingen dat de wolvenwelpen onder meer zijn gespot in Sonnis (Helchteren) en tussen Wauberg (Peer) en Meeuwen (Oudsbergen). Volgens Welkom Wolf doen ze dat niet in één grote groep, maar in verspreide slagorde. “Dat wil dus zeggen dat er op meerdere plaatsen tegelijk kleinere groepjes op stap kunnen zijn”, aldus Jan Loos. Onervaren wolven De negen welpen zijn nu zes maanden oud en bijna volgroeid. Welkom Wolf benadrukt wel dat de jonge dieren nog onervaren zijn, wolven in een volwassen lichaam maar met de mentale rijpheid van een puber. De dieren weten met andere woorden nog niet dat ze uit 'mensengebied' moeten blijven. "Men kan zich dus opnieuw verwachten aan video’s van wolven in knotsgekke situaties, terwijl ze bijvoorbeeld tractoren achtervolgen of op fietspaden lopen", klinkt het. Aanrijdingen “Nu de onervaren welpen op pad zijn, is de kans op een aanrijding helaas weer zeer reëel”, aldus Loos. Volgens Welkom Wolf zouden wildrasters met oversteekplekken het probleem kunnen oplossen, samen met snelheidsbeperkingen op bepaalde stukken van de N76, N719, N73 en N715. “De vaste oversteekplaatsen van de wolven zijn gekend. Toch lijken het Agentschap Wegen & Verkeer en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) niet van plan om die nochtans zeer goedkope maatregelen snel te implementeren”, besluit Loos.