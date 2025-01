Gert Bervoets van Essers is manager van het jaar

We hebben bij Essers een stabiel groeiparcours geschreven met focus op healthcare en chemie, dat onder een saus van duurzaamheid richting 100 procent elektrificatie. Dat zegt Gert Bervoets in zijn eerste interview als Manager van het Jaar. De Hasselaar komt zo in de galerij der groten als Ronnie Leten en Stijn Bijnens. De erkenning van Trends en kanaal Z is de meest prestigieuze in ons land.