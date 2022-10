Gert Stas (Vooruit): "Wij zullen onze rol als oppositie blijven spelen"

- Witte rook in Sint-Truiden. Ingrid Kempeneers is de nieuwe burgemeester. De bekendmaking was vanochtend live te volgen op TV Limburg. - We hebben reacties van kopstukken uit de meerderheid. De partij Vooruit hoopt dat het bij vier burgemeesters blijft en kondigt aan zijn rol als oppositiepartij te blijven spelen. - Herkenaar Christophe Cox traint ratten om landmijnen op te sporen. - In het voetbal gaat Genk vanavond op zoek naar de zege tegen KV Mechelen. STVV trekt naar de verrassende nieuwkomer in eerste klasse, Westerlo. - En we hebben een interview met de Zonhovense actrice Charlotte Timmers die een hoofdrol speelt in Zillion. De nieuwe film zorgde meteen voor drie uitverkochte zalen in de Roxy in Koersel.