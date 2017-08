Wayne Coyne van The Flaming Lips is er helemaal klaar voor. "Dit is het einde van onze tournee, en we hebben er absoluut veel zin in. Dit is jammer genoeg het laatste optreden," zegt Coyne. The Flaming Lips stonden al eens op het Pukkelpop-podium, en daar heeft Coyne goede herinneringen aan. Hij baseerde zijn show zelfs op iets wat hij toen zag.