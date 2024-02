Honderd dagen voor de verkiezingen van 9 juni is de Open VLD de grote verliezer in de peiling van het weekblad Knack. Als we vandaag zouden gaan stemmen, houdt de Open VLD in Limburg geen verkozene over voor de Kamer en valt de partij terug van 2 naar 1 zetel in het Vlaams parlement. Dat zou betekenen dat Marino Keulen niet verkozen raakt. Het Vlaams Belang is de grote winnaar in de bevraging, die is afgenomen tijdens het boerenprotest. Opvallend, de cd&v profiteert daar niet van. De partij staat in Limburg voor het Vlaams parlement op één zetel verlies, net als de N-VA trouwens. Maar de campagne moet natuurlijk nog beginnen.