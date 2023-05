Geschorste leerkrachten van Sportschool Hasselt dienen klacht in tegen schooldirecteur

- Leerkrachten van de Sportschool in Hasselt dienen klacht in tegen de schooldirecteur. De leerkrachten zijn geschorst voor racistische en homofobe uitlatingen maar volgens hen gaat het om gesprekken die behoren tot de privésfeer.- De gemeente Wellen organiseert een volksraadpleging over een mogelijke fusie met één of meer buurgemeenten. Het is het eerste referendum in Limburg waar inwoners van een gemeente zich in het stemhokje kunnen uitspreken over een fusie.- We kopen weer minder eten bij de boer. De korte keten doet het slechter dan voor de pandemie.- Beringen gaat samenwerken met Ouders van Verongelukte Kinderen om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. - En Racing Genk is zijn leidersplaats kwijt na een tumultueuze wedstrijd tegen Antwerp waarbij twee Genkspelers rood kregen. Genk volgt nu op 1 punt van Antwerp.