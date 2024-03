Get Out Of My Garage is gloednieuw festival in Genk: "Prijzen laag houden om jeugd te lokken"

door Wout Hermans

De lente is in aantocht en dus worden de voorbereidingen getroffen voor een mooie festivalzomer. Zo is het uitkijken naar een van de eerste belangrijke evenementen op de kalender met Get Out Of My Garage in Genk. Het indoor festival dat volgend weekend doorgaat aan jeugdhuis EFFORT, voorziet 2 podia met op de Main Stage talent van eigen bodem zoals The Guru Guru, Peuk, Ronker en nog heel wat ander zwaar gitaarwerk.