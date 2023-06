In Hasselt is de aanleg van de vrije bedding voor de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen gestart. Daarvoor moet wel de gratis parking van 360 voertuigen aan de Koning Boudewijnlaan wijken. Het gaat om de realisatie van de historische Spartacus lijn 2, waar al 20 jaar over gebekvecht wordt. Van een tram - het oorspronkelijke idee - is al lang geen sprake meer. Begin dit jaar zijn 17 elektrische trambussen besteld. Ze zullen begin 2024 geleverd worden. Het tracé tussen Hasselt en Maasmechelen is 39 kilometer lang en telt 14 haltes. De trambus kan volgend jaar al op de eerste stukken in een eigen bedding rijden.