Getuigen weinig spraakzaam na afdreigingen in zaak martelmoord

Politie LRH telt deze maand 70 inbraken in de lokale politiezone. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de maand oktober. Het valt op dat inbrekers toeslaan in de vroege avond. Vaak via achtertuinen of via de bovenverdieping van een woning of appartement. Het is dus belangrijk om altijd een bewoonde indruk na te laten. De lokale politiezone stuurt diefstalpreventieadviseurs op pad die bij jouw thuis kunnen langskomen om je tips te geven om zo de dieven buiten te houden.