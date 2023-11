Geurkunstenaar Peter De Cupere stelt nieuw parfum voor tijdens expo in Maasmechelen

Little Red Man. Willy Claes 85. Dat is de titel van een fototentoonstelling uit het eigen archief van oud-secretaris-generaal van de NAVO en minister van Staat, Willy Claes. De socialistische voorman, die het socialisme in Limburg groot maakte, laat nooit eerder vertoonde foto's zien uit zijn privé-collectie. Willy Claes als dirigent en muzikant, als staatsman tussen de nationale kopstukken van weleer, Willy Claes met de groten der aarde: de unieke expo in Studio Stad aan de TT-wijk in Hasselt is gratis te bezichtigen, van 3 tot en met 18 november. Eén verwezenlijking ontbreekt op het palmares van Claes: burgemeester van Hasselt. Het was ooit zijn droom, maar hij zal het nooit worden. De lijst trekken in Hasselt ziet hij - begrijpelijk gezien zijn hoge leeftijd - niet meer zitten, wel zal Claes nog opkomen om zijn partij Vooruit ten volle te steunen met de ambitie om ze weer de grootste te maken in Hasselt, want het speelveld ligt open.