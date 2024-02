De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft afgelopen weekend maar liefst acht rijbewijzen ingetrokken tijdens een gerichte actie tegen onaangepast rijgedrag, snelheidsovertredingen en algemene verkeersinbreuken. Op de Lapseheide in Tessenderlo trokken vijf motorfietsen de aandacht van de patrouilleploeg. De bestuurders bereikten snelheden tot wel 140 km per uur, waar slechts 70 km per uur is toegestaan. De motorrijders daagden elkaar uit en sommigen voerden zelfs stunts uit, zoals het rijden op één wiel. Eén bestuurder verloor in 2023 al eens zijn rijbewijs voor een soortgelijke overtreding. Een andere bestuurder had enkel een voorlopig rijbewijs. In totaal werden 4 rijbewijzen ingetrokken door de politie. Hoge snelheden Op de Kasteletsingel in Beringen werd een voertuig betrapt aan een snelheid van 150 km/uur, waar slechts 90 km/uur is toegestaan. Op de Koerselsesteenweg reed een bestuurder 120 km/uur in een zone waar slechts 50 km/uur is toegestaan. Beide rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Twee bestuurders konden hun rijbewijs inleveren nadat ze betrapt werden op gsm-gebruik achter het stuur. Ook werd het rijbewijs ingetrokken van een bestuur die handgeschakeld reed, terwijl hij enkel over een rijbewijs voor automaten beschikte. Een andere persoon verloor zijn rijbewijs nadat hij een positieve drugstest aflegde. Tijdens de actie werden ook vijf boetes uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en het bezit van verdovende middelen.