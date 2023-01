- De Limburgse ziekenhuizen kreunen onder een nieuw fenomeen: MRI-shopping. De wachtrijen voor een scan worden langer omdat steeds meer mensen een afspraak maken in verschillende ziekenhuizen, om vervolgens enkel langs te gaan in het ziekenhuis waar ze het snelst geholpen worden. - In Maaseik komt een 17-jarige stagiair om het leven op een bouwwerf. Hij maakte een val en kreeg daarbij een zwaar voorwerp op zijn hoofd.- Op één jaar tijd is 1 op 10 Limburgse bakkers gestopt. De oorzaak zijn vooral de hoge energieprijzen en het gebrek aan opvolging.- Het wolf fencing team controleert of de omheining van herder Johan Schouteden wel degelijk wolfproof is. De man verloor gisteren vijf schapen na een wolvenaanval en beweert dat zijn omheining perfect in orde is. - En één derde van het gevangenispersoneel in Hasselt legt het werk neer. Dat heeft ook impact op de tewerkstelling van de gedetineerden. Door het sluiten van de werkhuizen moet de gevangenis klanten teleurstellen waardoor ze afhaken.