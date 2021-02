In Kortessem is het eerste onbemande recyclagepark van Limburg.net geopend. In het park zijn er geen parkwachters, en wordt alles in de gaten gehouden met bewakingscamera's. In het mini-recyclagepark kan je enkel terecht voor PMD, papier en karton en harde of zachte plastics. Voor grof vuil of elektrische apparaten moeten de inwoners naar recyclageparken in de buurgemeenten.