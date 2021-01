Gewapende overval op apotheek in Houthalen

Apotheek Panorama in Houthalen-Helchteren is gisterenavond net voor sluitingstijd overvallen door een gewapende man. Twee medewerksters werden bedreigd met een pistool en vastgebonden. De overvaller ging aan de haal met de inhoud van de kassa. De buit bedraagt enkele honderden euro’s.

Gisterenavond wandelde de dader rond 18.50 uur de apotheek binnen. Op dat moment stonden er twee medewerksters in de apotheek, de eigenares was boven in het woongedeelte. Op camerabeelden is te zien hoe de gemaskerde overvaller de meisjes bedreigt met een pistool en de kassa leegrooft. Daarna dwingt hij de medewerksters om op de vloer te gaan liggen en bindt hij hen vast aan de handen. De dader vlucht vervolgens weg via de achterdeur.

Wanneer de eigenares van de apotheek beneden komt, slaat zij onmiddellijk alarm. De politie is enkele minuten later ter plaatse en kamt de omgeving uit. Zij kunnen de verdachte niet meer aantreffen. Mogelijk werd hij opgewacht door een chauffeur. De politie Carma is een onderzoek gestart.

Tweede overval

De medewerksters zijn sterk onder de indruk van de feiten. Aan hen werd slachtofferzorg aangeboden door de politie. Voor één van hen is het zelfs al de tweede overval in amper in één jaar tijd. Op 23 december 2019 kreeg de apotheek in Houthalen ook al een overvaller over de vloer. Die bedreigde toen twee medewerksters met een hamer en nam geld mee uit de kassa.