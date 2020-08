Gewapende overvallers vallen winkeluitbaatster in Tongeren aan

Vakantiegangers zitten komende tijd goed in eigen land. Vandaag begint een hittegolf die een week lang kan duren. Daarbij is het meestal zonovergoten en komen de temperaturen regionaal dagenlang boven 30 graden uit. Pas na het weekend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Van een hittegolf is sprake wanneer de temperatuur minimaal vijf dagen op rij 25 graden of hoger is. Van die vijf dagen moeten er tenminste drie dagen zijn met tropische maxima van 30 graden of meer. De kans dat aan deze definitie wordt voldaan, is voor grote delen van het land bijna 100%. Mogelijk komt het kwik zeven dagen op rij boven 30 graden uit en kan het regionaal zelfs meerdere dagen 35 à 36 graden worden. Daarbij is het droog en meestal zonovergoten. Vandaag stijgt de temperatuur in de Kempen al naar 31 graden en komende dagen wordt het alleen maar heter. Zelfs aan de kust en in de Ardennen komt de temperatuur vrijdag boven 30 graden uit. Wie naar het strand wil, heeft de dagen voor het uitkiezen. Dat is goed nieuws, want zo is het makkelijker om de drukte te spreiden. Juist op een enkele tropische dag, zoals afgelopen vrijdag 31 juli, is het extreem druk omdat iedereen van die ene stranddag wil genieten. Bovendien is het zeewater zalig van temperatuur met een graad of 20. Vrijdag en zaterdag worden voorlopig de heetste dagen met in Limburg zelfs 36-37 graden. Zaterdag later op de dag en zondag kan een noordenwind aan de kust enige verkoeling brengen. In het binnenland blijft het hoogstwaarschijnlijk heet met maxima van ruim boven 30 graden. Na het weekend zet de hittegolf zich voort en wordt het 30-35 graden. Wel stijgt daarbij de kans op een regen- of onweersbui. Pas later in de week volgt mogelijk echte verkoeling.