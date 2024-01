Gewezen topvoetballer Jan-Pieter Martens start muziekband Zilverkus

Morgen gaat Vuur van theatergezelschap Het nieuwstedelijk opnieuw in premiere. Het stuk over de internaatbrand in Berkenbos kende sinds 2015 al drie reeksen van zo'n 120 optredens maar klimt dit jaar - wanneer het drama dat aan 23 jongens tussen 13 en 16 jaar het leven kostte in Heusden - op de vijftigste herdenking naar een hoogepunt. Op 23 januari 2024 is de vuurzee en de fatale nacht precies een halve eeuw geleden. Dan is de voorstelling te zien in Muze in Heusden-Zolder én op TV Limburg.