In 2023 stierven 260.000 vrouwen na complicaties bij de bevalling. Dat blijkt uit gegevens van de WHO, de Wereld Gezondheidsorganisatie. In ons land is het eerder uitzonderlijk. Het waren er 3, volgens de laatste cijfers. Het overkwam Elke Lenaers uit Borgloon. Zij stierf in 2016 in haar kraambed. Haar dochter Kato overleefde het wel. We zijn 9 jaar verder en de echtgenoot van Elke, Kurt Bongaerts probeert het verdriet een plaats te geven.