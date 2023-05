- 9 arrestaties, 27 rijbewijzen ingetrokken, twee organisatoren klemgereden. De illegale rave in Brustem is ten einde.- Het is afgelopen. Ongelofelijk hoe een dergelijke organisatie kon verlopen. De laatste ravers ruimden op en het leger sweepte het terrein.- Meryame Kitir is terug, ze geeft haar eerste interview na haar vertrek als minister. De dag van de arbeid is voor haar actueler dan ooit.- Hoogspanning in Sheffield waar Luca Brecel de finale speelt. We gaan live naar Bart Husson, onze verslaggever ter plaatse. - En Hortencia Hernandez, de saunameesteres van het Maasmechelse Elaisa gaat voor de wereldtitel opgieten.