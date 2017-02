Gezin dakloos door brand in Lommel

Nog altijd zijn 22 mensen dakloos na de hevige brand, afgelopen nacht, in Kanne, in Riemst. Het vuur ontstond in één van de 18 appartementen en sloeg al snel over naar het aangelegen appartementsgebouw. Eén vrouw raakte bevangen door de rook. Er is vooral veel dakschade. Het overgrote deel van het gebouw is voor lange tijd onbewoonbaar. Naar de oorzaak van de brand is het gissen.